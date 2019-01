Mutualité: une conférence à Lomé pour évoquer l’aide au développement

mercredi, 16 janvier, 2019 à 11:54

Lomé – La Conférence internationale sur la mutualité, prévue les 22 et 23 janvier dans la capitale togolaise, Lomé, a pour objectif d’élaborer un nouveau paradigme de gestion des politiques d’aide au développement, a indiqué le vice-président de l’Association internationale de la mutualité (AIM) en charge de la région Afrique et Moyen-Orient, le Marocain, Abdelaziz Alaoui.

Cette Conférence culminera avec la validation d’un nouveau document politique susceptible de pérenniser les avancées faites durant l’évènement, a confié mercredi à la MAP M. Alaoui, également président du Conseil d’administration de la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine (CMIM), précisant qu’un tel document, issu d’un consensus forgé avant et durant ces Assises, constituera, de même, une feuille de route pour les mutualistes, mais aussi pour l’ensemble des parties-prenantes promouvant un écosystème favorable (autorités locales, bailleurs de fonds, gouvernements du Nord et du Sud) pour le succès des politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale.

Cet événement, placé sous le thème “Le pari de la mutualité pour le XXIème siècle”, a-t-il souligné, se tiendra sous le patronage de la Présidence de la République togolaise et en collaboration avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a-t-il, en outre, fait savoir.

Au programme de cette Conférence, a-t-il relevé, sont prévues des interpellations ministérielles sur des thèmes-clés afin de porter la voix des mutualistes auprès des décideurs politiques.

L’AIM est une organisation-cadre de la société civile composée de fédérations de mutuelles de santé et d’organismes d’assurance maladie comptant 59 membres répartis dans 30 pays à travers l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique et le Moyen-Orient. Elle fournit une couverture sanitaire à près de 240 millions de personnes, tout en ambitionnant à s’adresser aux défis s’opposant à l’arrimage des mutuelles de santé aux politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale.

Plusieurs thématiques seront développées au cours de la Conférence de Lomé, entre autres, “l’engagement mutualiste… une action politique porteuse de solidarité” et “Pour des mutuelles efficaces et solidaires: zoom sur l’adhésion obligatoire”, a, d’autre part, relevé M. Alaoui.

Cette Conférence connaitra la participation de plusieurs personnalités africaines et étrangères, notamment le ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou et le chef de la division de la Protection sociale de l’UEMOA, Hélène Dollo, ainsi que Céline Peyron-Bista, spécialiste en sécurité sociale du Bureau international du travail (BIT, Sénégal) et le président du Conseil d’administration de la mutuelle des agents de l’Administration des douanes du Burkina Faso, Evariste Somda.