Conférence internationale “SWAT” sur l’évaluation des sols et de l’eau, du 6 au 8 mars à Ifran

samedi, 2 mars, 2024 à 15:32

Marrakech – La Conférence internationale SWAT (Soil and Water Assessment Tool), un événement scientifique majeur dédié à l’outil d’évaluation des sols et de l’eau, aura lieu du 06 au 08 mars à Ifran, avec la participation d’un aréopage d’experts et de représentants d’institutions internationales spécialisées dans la gestion des bassins versants.

Fruit d’une collaboration entre Texas A&M AgriLife, l’Institut académique du Canada du Nord et plusieurs universités marocaines de renom, dont l’Université Al Akhawayn, ce rendez-vous scientifique vise à favoriser un échange fructueux des savoirs et connaissances sur la gestion des bassins versants et la conservation de l’eau, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette rencontre sera animée par un trio de personnalités éminentes, à savoir : M.Raghavan Srinivasan, directeur du Centre de recherche et d’extension Blackland de Texas A&M AgriLife, épaulé par la présidente de l’Institut Académique du Canada du Nord, Mme Chehrazade Aboukinane, ainsi que par M. Amine Bensaid, président de l’Université El Akhawayn, précise le communiqué.

Le programme de cette conférence internationale prévoit une série d’activités enrichissantes.

Ainsi, les participants auront l’opportunité de découvrir le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau à Marrakech, un lieu emblématique dédié aux techniques hydrauliques traditionnelles du Maroc, qui offre un cadre inspirant pour une immersion dans le patrimoine hydrique du Royaume.

Au menu figure également une formation professionnelle au profit des experts de SWAT dont, des ingénieurs en hydraulique, des professeurs et des chercheurs. Cette formation s’inscrit dans une démarche de partage des connaissances et de renforcement des compétences dans le domaine de la gestion des bassins versants.

Cette conférence abordera plusieurs thématiques entre autres, l’outil de modélisation des sols et de l’eau développé par Dr. Srinivasan et son équipe il y a plus de 30 ans.

SWAT, largement reconnu comme le logiciel d’évaluation des sols et des eaux le plus cité au monde, est aujourd’hui une référence incontournable dans plus de 6.000 revues scientifiques.

Cette technologie de pointe intègre tous les paramètres essentiels, du climat à la topographie, en passant par les caractéristiques du sol et l’utilisation des terres, permettant ainsi d’évaluer la disponibilité et la qualité de l’eau, ainsi que le transport des sédiments.

Citée dans le communiqué, la présidente de l’Institut du Canada du Nord, Mme Chehrazade Aboukinane, a exprimé son enthousiasme quant à l’impact potentiel de cet événement sur la gestion des bassins versants au Maroc et dans le reste de l’Afrique.

Elle a fait part de la détermination des membres éminents de cette délégation scientifique internationale spécialisée à jouer un rôle clé dans la recherche de solutions durables pour faire face aux défis de la sécheresse persistante qui affecte la région, conclut la même source.