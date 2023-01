Une conférence jeudi à Dakhla sur “la régionalisation avancée et les défis du développement territorial intégré”

mardi, 24 janvier, 2023 à 16:08

Rabat – La Chambre des conseillers organise, jeudi à Dakhla, une conférence régionale sur le thème : “la régionalisation avancée et les défis du développement territorial intégré : la région de Dakhla-Oued Eddahab comme modèle”.

Organisée en partenariat avec la région de Dakhla-Oued Eddahab, cette conférence, la troisième du genre, s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 5ème édition du Forum parlementaire annuel des régions prévu cette année, indique la Chambre dans un communiqué.

Elle intervient également dans le contexte de la politique d’ouverture continue de la Chambre sur les préoccupations et aspirations des différentes régions du Royaume, en vertu de ses attributions constitutionnelles.

Les travaux de cette conférence thématique porteront sur trois principaux axes qui concernent “l’exercice des attributions spécifiques et communes dans le domaine du développement économique : amélioration de l’attractivité territoriale et renforcement du modèle de compétitivité”, “la décentralisation administrative dans la région de Dakhla-Oued Eddahab : pilier fondamental pour un développement régional intégré” et “la chose culture locale : quelle pratique entre le spécifique et le commun”.