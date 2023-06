Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel: à l’heure de la discorde et des crises superposées, Marrakech s’érige en havre d’humanisme

lundi, 12 juin, 2023 à 10:31

Marrakech – Dans un contexte mondial où les conflits et des crises complexes ne cessent de se multiplier, et où les tendances à l’extrémisme, à la division et au rejet de l’autre prévalent, le Maroc a choisi, comme à l’accoutumée, de faire entendre la voix de la raison, de la sagesse et de l’humanisme en accueillant, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, organisée du 13 au 15 juin à Marrakech par l’Union interparlementaire et le Parlement marocain.