La Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, l’occasion de mettre en avant l’expérience pionnière du Maroc en matière de coexistence religieuse (Mayara)

mardi, 13 juin, 2023 à 20:05

Marrakech – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, a affirmé, mardi, que la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qu’abrite la Cité ocre jusqu’au 15 courant, est l’occasion de mettre en lumière l’expérience pionnière du Maroc dans le domaine de la coexistence et de la tolérance religieuse sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la conférence organisée, sous le Haut Patronage de SM le Roi, par l’Union interparlementaire (UIP) et le Parlement marocain, M. Mayara a indiqué que cette rencontre internationale est aussi l’occasion de mettre en avant de nombreuses expériences internationales innovatrices dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme sous toutes ses formes, la consolidation du dialogue et la promotion des dénominateurs communs de l’humanité.

“Nous avons un besoin urgent de telles conférences qui soutiennent la paix et la sécurité mondiales, ainsi qu’une culture de tolérance et un dialogue serein entre les peuples”, a-t-il ajouté.

Le président du Conseil des conseillers a souligné qu’en organisant cette conférence, “nous marquons une nouvelle étape dans les travaux de l’UIP, en particulier dans le volet lié à l’adaptation des législations nationales relatives à la liberté de culte et de religion, de manière à préserver la dignité et les droits humains”.

Organisé par l’UIP avec le Parlement du Maroc, en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale, initiée sous le thème “dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun”, reflète les rôles importants et multiples joués par l’institution législative nationale, qui s’inspire de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.