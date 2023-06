Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel: un moment fort de débats réfléchis pour avenir plein d’espoir

jeudi, 15 juin, 2023 à 18:44

Marrakech – Des débats posés, réfléchis et de haut niveau. C’est ce qu’on retiendra de ces trois jours de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel dont les travaux ont pris fin jeudi à Marrakech, laissant présager un avenir prometteur de coopération entre parlementaires, leaders religieux et représentants de la société civile dans le but commun de renforcer la compréhension entre civilisations, cultures et religions.

Cette manifestation, organisée par le parlement marocain aux côtés de l’Union interparlementaire, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, a permis de consacrer le rôle pionnier du Maroc dans le domaine de la promotion du dialogue entre religions, en s’inspirant de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.

La séance inaugurale de ce conclave avait été marquée par un Message adressé par SM le Roi aux participants, dont lecture a été donnée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami. Dans ce message, le Souverain a affirmé que le dialogue interconfessionnel, mû par la volonté de favoriser une interaction constructive, une entente unanime et une coopération fructueuse entre les différentes croyances, sera un levier essentiel qui contribuera à préserver l’Humanité des tourments de la souffrance et de la division.

SM le Roi avait également souligné “la nécessité de créer un mécanisme mixte, dont les travaux seront coordonnés par l’Union Interparlementaire. Ce mécanisme aura pour mission de faire du dialogue interconfessionnel entre les différentes composantes de la communauté internationale un noble objectif commun, qu’il conviendra de promouvoir au sein des instances internationales. Cet objectif servira également de critère de gouvernance démocratique dans la pratique parlementaire, et d’indicateur du respect du pluralisme et de la diversité culturelle”.

Ce Message Royal a été salué par de nombreuses personnalités parlementaires et religieuses, qui ont affirmé que ce discours comportait des thèmes et des axes très importants et étaient au cœur des travaux de la conférence. Ce message a également constitué une feuille de route et une méthode pour les participants qui doivent travailler à mettre en œuvre son contenu à la lumière d’une vision globale et multidimensionnelle.

Dans ce sens, le Président de l’Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco, avait exprimé sa disposition à tout mettre en œuvre pour concrétiser la proposition de SM le Roi Mohammed VI de créer un mécanisme mixte qui aura pour mission de faire du dialogue interconfessionnel entre les différentes composantes de la communauté internationale un noble objectif commun.

M. Pacheco avait ainsi affirmé que “la création de ce mécanisme au sein de l’UIP, qui comprend 46.000 députés issus de 108 pays du monde pour discuter ensemble des moyens à même de promouvoir une société plus tolérante, pourrait être un résultat très précieux de la conférence de Marrakech”.

Les travaux de cette conférence ont donné lieu à des sessions intenses d’échanges de haut niveau qui ont évoqué de nombreuses questions, allant du renforcement de l’Etat de droit, au soutien à la paix régionale et mondiale, à la consolidation de la coopération et du dialogue entre institutions législatives et chefs religieux, outre l’échange des bonnes pratiques pour lutter contre les discours de haine et l’incitation à la violence et les défis posés par l’ère numérique à la démocratie.

Les interventions de parlementaires et d’acteurs juridiques, religieux et académiques ont porté sur la nécessité et l’importance de créer un pont entre les parlementaires et religieux afin de traiter des questions de paix et de tolérance, tout en faisant face au fanatisme religieux que constatent un grand nombre de pays et dont les victimes sont les individus.