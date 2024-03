Conférence régionale à Rabat sur le financement de la santé: l’expérience marocaine saluée

mardi, 5 mars, 2024 à 16:58

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué mardi une visite de terrain au niveau de la Province de Tata, où il a lancé plusieurs projets de développement agricole et rural dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green.