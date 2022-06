CONFINTEA VII : L’ANLCA et l’ALECSO s’allient pour la promotion de l’éducation des adultes

jeudi, 16 juin, 2022 à 16:37

Marrakech – Une convention de partenariat portant sur la promotion de l’éducation des adultes a été signée jeudi à Marrakech, entre l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA) et l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO).

Cette convention a été paraphée par le directeur de l’ANLCA, M. Mahmoud Abdessamih, et le directeur du Département des Technologies de l’Information et de la Communication à l’ALECSO, M. Mohamed Jemni, en marge de la 7è Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII), dont les travaux se poursuivront jusqu’au 17 juin dans la cité ocre.

Elle se propose de renforcer les efforts visant la promotion de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie, afin de favoriser leur ouverture sur le monde de la connaissance et leur insertion dans le marché de l’emploi.

“Cette convention de partenariat se veut une mise en œuvre effective des Hautes Orientations Royales relatives à l’éducation et à la formation en général, et à la lutte contre l’analphabétisme en particulier”, a souligné M. Abdessamih dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

Ce partenariat constitue également un “signe d’ouverture de l’ANLCA sur l’ensemble des partenaires afin de mobiliser et d’accompagner les efforts des différentes parties prenantes visant le renforcement de l’alphabétisation, comme fondement de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Jemni a indiqué que cette convention “jette les bases d’une coopération fructueuse entre les deux institutions pour entreprendre une action commune et mener des projets conjoints visant la promotion de l’alphabétisation et l’éducation des adultes”.

Il s’agit d’un cadre institutionnel pour mettre en œuvre les recommandations du “Plan d’action de Marrakech” sur l’éducation des adultes, a expliqué M. Jemni, se félicitant du choix du Maroc en tant que premier pays arabe et africain pour accueillir cette conférence de portée mondiale.

En vertu de cette convention, les deux parties vont mener des projets conjoints visant à réduire le taux d’analphabétisme, renforcer leur coopération dans l’élaboration des recherches et des études, organiser des événements, des ateliers, des conférences et des expositions conjoints, promouvoir le renforcement des capacités dans le domaine de l’apprentissage tout au long de la vie, partager les expériences, et élaborer et mettre en œuvre des plans d’action dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme.

Les parties signataires s’accordent également à mettre en place d’un comité de suivi et d’évaluation afin de superviser toutes les phases de la mise en œuvre de cette convention.

Co-organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l’UNESCO, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette Conférence réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l’avenir de l’apprentissage et de l’éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Elle constitue l’occasion d’examiner les politiques efficaces d’apprentissage et d’éducation des adultes dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.

Les participants à cette Conférence élaboreront un nouveau cadre d’action sur l’apprentissage et l’éducation des adultes qui remplacera le cadre d’action de Belém, adopté lors de la CONFINTEA VI, tenue au Brésil, en 2009.