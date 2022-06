CONFINTEA VII : M. Miraoui met en avant l’intérêt du Maroc pour l’apprentissage des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie

jeudi, 16 juin, 2022 à 9:02

Marrakech – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, M. Abdellatif Miraoui, a mis en avant, mercredi à Marrakech, l’intérêt accordé par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la question de l’apprentissage des adultes et de l’apprentissage tout au long de la vie.

Intervenant lors d’une table ronde ministérielle dans le cadre de la Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII), M. Miraoui a mis en exergue les différentes stratégies initiées par le Maroc pour améliorer l’apprentissage des jeunes, notamment les personnes issues de milieux défavorisés (population carcérale, personnes à besoins spécifiques, réfugiés et migrants…).

Dans ce cadre, le ministre a rappelé que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) n’a cessé depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI en 2005, d’accompagner les populations défavorisées en vue d’améliorer leurs conditions de vie, relevant que l’INDH est un chantier de Règne destiné à réduire les grands déficits socio-économiques et à favoriser l’intégration économique des plus démunis.

M. Miraoui a, de même, mis l’accent sur le Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS) en tant que feuille de route gouvernementale intégrée visant l’équipement de près de 24.000 douars répartis sur l’ensemble du territoire national en infrastructures de base (routes, ouvrages d’art, adduction en eau potable, électrification, écoles, dispensaires, etc).

Dans la foulée, il a mis en exergue le modèle marocain de l’école de la deuxième chance-nouvelle génération, qui est une expérience phare pour lutter contre l’exclusion sociale et le décrochage scolaire, conformément aux Hautes Orientations Royales.

“Ce programme, qui ambitionne d’assurer la scolarisation et le rattrapage pour les jeunes adolescents, a permis l’insertion de plus de 25.000 enfants dans les écoles”, a-t-il enchaîné, tout en s’attardant sur d’autres chantiers entrepris par le Maroc en relation avec l’apprentissage tout au long de la vie, tels que la généralisation de la formation professionnelle, l’amélioration de l’accès à l’enseignement supérieur, les programmes d’alphabétisation, ainsi que la stratégie nationale d’immigration et d’asile ayant permis la régularisation de la situation de milliers de migrants irréguliers, et l’ouverture à leur profit de services publics au même titre que les Marocains.

Sur un autre registre, M. Miraoui a souligné l’importance de la thématique de l’apprentissage tout au long de la vie dans un monde qui change à une vitesse exponentielle, estimant que les universités sont appelées à se transformer en institutions d’apprentissage tout au long de la vie et en lieux de formation aussi bien des jeunes que des adultes.

Co-organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l’UNESCO, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence de portée mondiale réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l’avenir de l’apprentissage et de l’éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Placée sous le thème “l’apprentissage et l’éducation des adultes pour le développement durable : Un agenda transformateur”, cette Conférence constitue l’occasion d’examiner les politiques efficaces d’apprentissage et d’éducation des adultes dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.