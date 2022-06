CONFINTEA VII : Publication à Marrakech du “5è Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes” de l’UNESCO

jeudi, 16 juin, 2022 à 9:20

Marrakech – La cérémonie de présentation et de publication du “5è Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes” (GRALE 5) de l’UNESCO a eu lieu mercredi à Marrakech, à l’occasion de la 7è Conférence Internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VII).

Présenté par le directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, M. David Atchoarena, lors d’une table ministérielle organisée dans le cadre de cette conférence (15 au 17 juin à Marrakech), le “GRALE 5” combine des données d’enquête, des analyses politiques et des études de cas afin de fournir aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux praticiens, une image actualisée de la situation de l’apprentissage et de l’éducation des adultes dans les États membres de l’UNESCO, ainsi qu’un examen de l’éducation à la citoyenneté, y comprise l’éducation à la citoyenneté mondiale.

Ce rapport fournit aussi une série de recommandations destinées à renforcer les développements de l’apprentissage et de l’éducation des adultes et à promouvoir une citoyenneté active et mondiale.

Selon ce nouveau rapport de l’UNESCO, le principal défi, à l’échelle mondiale, en matière d’apprentissage et d’éducation des adultes consiste à atteindre ceux qui en ont le plus besoin, notamment les minorités autochtones, les populations rurales, les migrants, les seniors, les personnes handicapées ou la population carcérale- qui restent souvent privés d’accès aux apprentissages.

Le rapport souligne en outre, que près de 60% des pays n’ont constaté aucune amélioration concernant la participation des personnes handicapées, des migrants ou des détenus, alors que 24 % d’entre eux ont indiqué que la participation des populations rurales a diminué. De même, la participation des seniors a reculé dans 24% des 159 pays interrogés.

Dans ce sens, le “GRALE 5” appelle les États membres à améliorer leur approche en s’appuyant sur des investissements appropriés qui garantissent à chaque adulte des opportunités d’éducation.

Dans l’avant-propos de ce rapport, la directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, appelle “les gouvernements et la communauté internationale à conjuguer les efforts et à prendre des mesures nécessaires pour faire du droit à l’éducation une réalité pour tous, indépendamment de l’âge, de l’identité et du lieu de résidence”.

Et de poursuivre que “la rapidité des mutations technologiques et sociales ainsi que l’ampleur des défis mondiaux exigent que les citoyens aient accès à de nouveaux apprentissages tout au long de leur vie”, estimant que “la requalification et l’amélioration des compétences par l’apprentissage et l’éducation des adultes doivent devenir des pratiques courantes. La capacité d’apprendre constitue la compétence ultime du 21è siècle”.

Ledit rapport indique aussi que plus de la moitié des pays ont signalé une augmentation de la participation aux programmes d’apprentissage et d’éducation des adultes depuis 2018. Toutefois des défis subsistent : si la participation des femmes et des jeunes s’est considérablement améliorée, la participation globale à l’apprentissage et à l’éducation des adultes reste insuffisante, lit-on dans le rapport.

Le “GRALE 5” a fait savoir que même si son importance est de plus en plus reconnue, et malgré une prise de conscience croissante de la valeur de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, l’éducation tout au long de la vie souffre de sous-investissements préjudiciables, notant que près de la moitié des pays n’investissent que 2 % ou moins des budgets globaux de l’éducation dans ce domaine.

Ce rapport fait aussi remarquer que la gouvernance de l’apprentissage et de l’éducation des adultes est de plus en plus partagée entre différents ministères nationaux, autorités locales et autres parties prenantes, de même que les pays ont constaté un renforcement des partenariats et de la coopération entre différents ministères, le secteur privé et la société civile, et confirment la dynamique de décentralisation bien établie.

Par ailleurs, le GRALE 5 reconnaît que la généralisation de l’enseignement à distance et en ligne a mis l’éducation des adultes à la portée d’un plus grand nombre de personnes, constatant que la promotion de la qualité passe une solide formation du personnel enseignant et l’élaboration de normes professionnelles pour les éducateurs d’adultes.

Le “GRALE 5” révèle aussi des progrès significatifs depuis 2018, en matière d’éducation à la citoyenneté qui s’avère un outil indispensable pour faire face aux défis actuels.

S’agissant des conséquences de la Covid-19 sur l’apprentissage et l’éducation des adultes, le rapport souligne que la plupart des pays rapportent des transitions rapides vers l’apprentissage en ligne/numérique et à distance (y compris la télévision, la radio et le téléphone) ou l’aménagement des dispositifs d’apprentissage en présentiel.

Le recours généralisé aux technologies numériques pendant la pandémie de la Covid-19 a permis à des millions de personnes de continuer à apprendre et à se former pendant le confinement, en adoptant de nouvelles politiques et réglementations pour soutenir ce processus, ou en ajustant les normes de qualité et les programmes déjà existants, note le document.

Toutefois, la pandémie de Covid-19 a également entraîné une aggravation de la situation de certaines régions et de certains groupes de population, notamment dans les parties du monde où les ressources et les infrastructures sont rares, conclut la même source.