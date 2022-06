CONFINTEA VII, une reconnaissance des efforts du Maroc pour la promotion de l’éducation des adultes (M. Benmoussa)

mercredi, 15 juin, 2022 à 20:36

Marrakech – Le choix du Maroc pour abriter les travaux de la 7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII) est une reconnaissance des efforts consentis par le Royaume en faveur de la promotion de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie, a souligné, mercredi à Marrakech, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa.

“Le choix du Maroc en tant que premier pays arabe et africain pour accueillir cette Conférence de portée mondiale traduit les avancées réalisées par le Royaume en matière de promotion de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie”, a affirmé M. Benmoussa lors d’un point de presse, tenu en marge de l’ouverture des travaux de cette Conférence internationale, placée sous le thème “l’apprentissage et l’éducation des adultes pour le développement durable : Un agenda transformateur”.

Dans ce sillage, il a indiqué que cette conférence constitue une occasion idoine pour renforcer la coopération Sud-Sud à travers une série d’ateliers qui sont organisés à cette occasion, en phase avec la vocation africaine du Royaume.

Ce conclave, qui se poursuit jusqu’au 17 juin courant, est également une opportunité pour accélérer les réformes initiées aux niveau national et régional dans le domaine de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie, a fait savoir M. Benmoussa, rappelant que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a initié une série de réformes dans les secteurs de l’éducation et de la formation depuis plusieurs années.

Dans ce sens, M. Benmoussa a mis en avant l’engagement du Maroc, dans le cadre de son Nouveau Modèle de Développement, pour donner la priorité au secteur de l’éducation, des sciences et de la culture, dont la promotion constitue un levier important afin d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le ministre a, par ailleurs, relevé que la CONFINTEA VII constitue une occasion pour élaborer une nouvelle feuille de route “le plan d’action de Marrakech”, appelant toutes les parties concernées à renouveler leur engagement pour le développement de l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie au service des ODD à l’horizon 2030.

Co-organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l’UNESCO, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette Conférence réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l’avenir de l’apprentissage et de l’éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Elle constitue l’occasion d’examiner les politiques efficaces d’apprentissage et d’éducation des adultes dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.

Les participants à cette Conférence élaboreront un nouveau cadre d’action sur l’apprentissage et l’éducation des adultes qui remplacera le cadre d’action de Belém, adopté lors de la CONFINTEA VI, tenue au Brésil, en 2009.