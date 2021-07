Aïd Al Adha: les 21 et 22 juillet jours fériés

dimanche, 18 juillet, 2021 à 16:11

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) du Maroc a accueilli, récemment, la réunion du bureau exécutif ainsi que les Assemblées extraordinaire et ordinaire de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA) pour actualiser son dispositif institutionnel et organisationnel et approuver la demande du Togo de rejoindre l’Union.