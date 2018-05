Congrès mondial à Paris sur la Justice pour enfants

lundi, 28 mai, 2018 à 10:40

Ce Congrès, dont les travaux se poursuivront jusqu’à mercredi, se penchera sur l’examen de problématiques ayant trait à «la tendance mondiale à l’implication des enfants dans l’extrémisme violent et les réponses possibles» et à «la nécessité de trouver des moyens plus efficaces de réduire la délinquance juvénile et la récidive».