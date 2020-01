Le Conseil communal de Tanger émet son avis relatif au projet du plan d’aménagement de la ville

vendredi, 17 janvier, 2020 à 14:35

La chanteuse marocaine, Sabah Zidani, vient de lancer son nouveau single “Mushtaalak”, qui se veut une passerelle artistique entre le Maghreb et le “Machrek” (Orient) et s’inscrit dans le cadre d’une vision artistique s’adaptant avec le timbre de voix de l’artiste et les divers styles de la chanson arabe (poésie et Zajal).