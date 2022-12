Le Conseil de la concurrence reçoit des membres du CJD

lundi, 26 décembre, 2022 à 18:35

Rabat – Le Président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, a reçu, récemment à Rabat, le Président du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises (CJD), à sa demande, ainsi que les membres du bureau national du Centre.

Lors de ce meeting, le président du CJD, Naoufal El Heziti, ainsi que les membres de son bureau national, se sont réjouis de cette rencontre, qui a constitué une occasion pour le centre, d’exposer d’une part les valeurs et l’esprit ainsi que les objectifs du mouvement et d’exprimer, d’autre part, le souhait de mieux connaitre le Conseil de la concurrence ainsi que les règles du droit de la concurrence, indiquent le Conseil et le CJD dans un communiqué conjoint.

De son côté, M. Rahhou, a rappelé les principales missions de cette institution constitutionnelle, ainsi que la vision animant ses actions et sa dynamique, soulignant que le Conseil de la concurrence adopte “une approche pragmatique fondée sur l’écoute et la pédagogie en matière de communication, tout en étant vigilant, ferme et rigoureux, dans l’exercice de ses prérogatives”.

Le but étant de contribuer à renforcer l’Etat de droit en matière économique, de protéger les intérêts des consommateurs et des investisseurs, en favorisant une concurrence libre et loyale permettant à toutes les composantes du tissu économique, notamment les petites, moyennes et grandes d’entreprises, d’être au même pied d’égalité en terme de droits et d’obligations, précise le président, cité dans le communiqué.

Les discussions ont aussi, porté sur les aspects concernant la régulation concurrentielle en amont, notamment le contrôle des projets de concentrations économiques qui concernent aussi bien les grandes entreprises que les PME. Mais également les avis consultatifs émis par le Conseil qui mettent en exergue le fonctionnement concurrentiel d’un marché et identifient en amont, les risques de distorsions à la concurrence, fait savoir le communiqué.

A l’issue de cette rencontre, les membres du bureau nationale du CJD se sont engagés à constituer une commission dédiée aux problématiques ayant trait au droit de la concurrence, en vue de promouvoir les règles et les vertus de la concurrence au sein de leur mouvement, constituant ainsi donc un relais auprès de tous les membres au niveau national et en diffusant les outils de communication visant la sensibilisation à la culture de la concurrence.

A ce titre, le guide de conformité aux règles de la concurrence, élaboré par le Conseil de la concurrence sera diffusé au sein du CJD pour mieux s’imprégner des bonnes pratiques en matière de droit de la concurrence, conclut le communiqué.