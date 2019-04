Conseil de l’Europe : Première plénière de la délégation marocaine au Congrès axée sur les perspectives du partenariat pour la démocratie locale

jeudi, 4 avril, 2019 à 12:59

Strasbourg – Les perspectives du partenariat pour la démocratie locale ont été, mercredi à Strasbourg, au centre du premier débat en plénière donnant la parole à la délégation marocaine au Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) du Conseil de l’Europe pour exprimer ses attentes de ce nouveau partenariat liant les deux parties, au lendemain de son lancement.

MM. Mohand Laenser, président de l’Association des Régions du Maroc (ARM), et Abdelouahhab El Jabri, gouverneur à la Direction Générale des Collectivités Locales relevant du ministère de l’Intérieur, se sont succédé sur la tribune pour expliquer les aspirations du Maroc dans le cadre du statut de partenaire pour la démocratie locale dont il est le premier à bénéficier auprès de cette instance pan-européenne représentant les autorités locales et régionales des 47 États membres du Conseil de l’Europe. Ce statut, octroyé mardi au Royaume au terme d’un vote en plénière dans le cadre de la 36-ème session du Congrès, a été créé pour offrir aux pays du voisinage du Conseil de l’Europe un cadre privilégié de dialogue et de contacts institutionnels avec leurs homologues européens.