Conseil de l’Europe : La promotion du rôle des jeunes et des femmes dans les instances élues marocaines en tête des attentes du partenariat pour la démocratie locale

jeudi, 4 avril, 2019 à 10:49

Strasbourg – La promotion du rôle des jeunes et des femmes dans les instances élues marocaine figurent en tête des attentes du Maroc de son nouveau partenariat pour la démocratie locale, scellé mardi avec le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) du Conseil de l’Europe, a souligné une membre de la délégation marocaine prenant part cette semaine à Strasbourg à la 36-ème session de cette assemblée pan-européenne d’élus territoriaux des 47 Etats membres.

L’action des jeunes et des femmes et l’amélioration de leur performance en matière de prise de décision et de gestion de la chose locale, sont parmi les pistes de collaboration auxquelles les élus locaux et régionaux marocains aspirent développer avec leurs homologues européens pour accompagner les efforts en cours au Maroc dans ce domaine, a indiqué à la MAP Mme Fatna Khyel, présidente de la Commune d’Arbaoua.