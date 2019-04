Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine se félicite de «l’Appel d’Al-Qods» signé par SM le Roi et Sa Sainteté le Pape François

vendredi, 5 avril, 2019 à 16:28

Addis-Abeba – Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine se félicite de «l’Appel d’Al-Qods», signé à Rabat, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François lors de sa visite officielle au Maroc.

Les Etats membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine ont «félicité Sa Majesté le Roi et Sa Sainteté le Pape pour leur Appel conjoint à la paix et la tolérance, délivré lors de la récente visite du Pape au Maroc dans le cadre des efforts visant à la promotion de la coexistence pacifique, entre toutes les religions, et ce, dans le respect mutuel et la tolérance».

Ce témoignage est survenu à l’occasion de la 836ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA, dédiée à « la prévention de l’idéologie de la haine, du génocide et des crimes haineux en Afrique», tenue au siège de l’UA à Addis-Abeba.

Dans le même contexte, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA a rappelé la pertinence constante du Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de tout Appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, adopté lors des ateliers organisés par le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, à Rabat, le 5 octobre 2012.

Lors de cette réunion, la délégation marocaine, présidée par l’Ambassadeur Représentant Permanent, M. Mohammed Arrouchi, a rappelé le leadership du Royaume du Maroc dans ce domaine, sous la Clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et mis en exergue l’importance de l’éducation, du dialogue interreligieux et de la tolérance comme moyens de prévention contre l’idéologie de la haine.