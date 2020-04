Le Conseil provincial d’El Kelaâ des Sraghna fait don de 1 MDH au Fonds spécial dédié à la gestion du coronavirus

mercredi, 8 avril, 2020 à 23:17

El Kelaâ des Sraghna – Le Conseil provincial d’El Kelaâ des Sraghna a décidé, mercredi, d’apporter une contribution d’un million de DH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette décision a été prise lors d’une session extraordinaire, tenue en présence notamment, du président du Conseil, Abderrahim Ouaamrou et du gouverneur de la province, Hicham Smahi, consacrée à l’approbation de la programmation de l’excédent budgétaire au titre de l’exercice 2019, ainsi que de projets à caractère socio-économique au niveau provincial.

Dans une allocution de circonstance, M. Ouaamrou, a mis en relief les énormes efforts consentis par les autorités locales, les agents d’autorité ainsi que par l’ensemble des services sécuritaire au niveau des différentes zones et communes relevant de la province, en vue de veiller, scrupuleusement, au respect de l’état d’urgence sanitaire, décrété par les autorités compétentes pour endiguer la propagation du coronavirus.

Dans ce sillage, il a salué les efforts déployés par les staffs médicaux et paramédicaux, civils et militaires, pour enrayer la propagation de cette pandémie, à travers le suivi permanent de la situation épidémiologique dans la province et la prise en charge des cas suspects et ceux contaminés au coronavirus (Covid-19).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes Instructions au gouvernement pour procéder à la création immédiate d’un Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, rappelle-t-on.

Ce fonds sera réservé d’une part, à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence.

Il servira, d’autre part, au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement notamment, en termes d’encouragement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus, tels que le tourisme, ainsi qu’en matière de préservation des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise.