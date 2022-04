Le Conseil provincial d’Ouezzane approuve les conventions relatives au programme “Awrach”

vendredi, 29 avril, 2022 à 15:46

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) ont signé, jeudi à Rabat, une convention pour le développement et la généralisation d’un enseignement préscolaire de qualité.