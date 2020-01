Le conseil provincial de Laâyoune contribue à la modernisation des équipements des hôpitaux

mardi, 14 janvier, 2020 à 15:04

Les tribus des Senhajas Sraïr, qui peuplent les montagnes du Rif situées entre les provinces d’Al Hoceima et Chefchaouen, célèbrent lors du nouvel An amazigh qui coïncide avec le début de la campagne agricole, le personnage “Bachikh”, demandant la fertilité de la terre et des femmes.