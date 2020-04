Le Conseil provincial de Larache débloque 7,45 MDH pour faire face au Covid-19

vendredi, 10 avril, 2020 à 19:53

Larache – Le Conseil provincial de Larache a débloqué 7,45 millions de dirhams (MDH) pour contribuer aux efforts visant à faire face aux répercussions du nouveau coronavirus (Covid-19).

Un total de 3 millions de dirhams a été alloué à l’équipement des hôpitaux de la province en matériel et outils nécessaires, tandis qu’une somme de 2,25 MDH a été mobilisée pour l’acquisition de denrées alimentaires au profit des familles nécessiteuses, indique le Conseil dans un communiqué.

Un montant de 1,5 MDH a été consacré à l’approvisionnement en carburant et en moyens logistiques nécessaires à la gestion de cette situation, alors que 230.000 dirhams ont été alloués à l’achat de matériel médical et de stérilisation et de moyens de protection, outre un montant de 200.000 dirhams destiné à l’acquisition de denrées alimentaires au profit des centres d’hébergement des sans-abris.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales et de l’engagement du Conseil à soutenir les habitants de la province et les personnes affectées par l’état d’urgence sanitaire, décrété pour faire face au coronavirus, souligne le communiqué.

Cette initiative citoyenne, qui a été mise en œuvre en coordination avec les autorités de la province, vise à atténuer les effets de cette pandémie, a ajouté le Conseil, mettant en exergue les efforts déployés par l’ensemble des parties, notamment les cadres médicaux, les forces publiques, la société civile et l’ensemble des citoyens.