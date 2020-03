Le Conseil provincial de Smara mobilise 10 MDH pour faire face au Covid-19

mardi, 31 mars, 2020 à 16:45

Smara – Le conseil provincial de Smara a mis en place un plan d’actions d’un montant de 10 millions de dirhams visant à contribuer aux efforts de lutte contre les répercussions de la propagation du coronavirus (Covid-19).

Lors d’une réunion du bureau du Conseil et de son comité de vigilance et de suivi, il a été convenu d’allouer ce montant à trois domaines prioritaires pour répondre aux besoins nécessaires et urgents de la population de cette province.

La santé est le premier secteur qui bénéficiera de cet appui financier important afin d’améliorer les capacités des centres de santé à Samara en matière de lutte contre cette pandémie, a indiqué le président du conseil, Sidi Mohamed Salem Labihi.

Le conseil prévoit aussi de renforcer son intervention dans le domaine social, notamment à travers la distribution des denrées alimentaires au profit des couches sociales les plus vulnérables, a-t-il souligné, notant que le troisième axe concerne l’achat de produits d’hygiène et de matériel de stérilisation.

Le Conseil avait déjà mis à la disposition de l’hôpital provincial un bus pour le transport du personnel médical, en plus de sa contribution à la location d’une suite d’un établissement hôtelier local au profit des médecins.

Ces initiatives qui ont été lancées en coordination avec les autorités locales, visent à réduire les effets socio-économiques négatifs de la propagation du Covid-19 sur la population de Smara, a rappelé M. Labihi, qui a appelé les habitants à rester chez eux et à adhérer pleinement aux mesures préventives et restrictives et aux règles de confinement, conformément aux exigences de l’état d’urgence sanitaire décrété sur l’ensemble du territoire national.