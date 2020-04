Le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet consacre 100 millions de Dh pour faire face aux conséquences du Coronavirus

vendredi, 3 avril, 2020 à 13:16

Errachidia – Le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet a annoncé vendredi sa décision de consacrer un budget de 100 millions de Dh pour faire face aux conséquences socio-économiques de la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, le Conseil explique que cette décision intervient “dans le cadre de la mobilisation nationale globale visant à faire face aux conséquences de cette pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI”.

Le budget alloué à cette action, décidé après des consultations à distance entre les membres du Conseil, sera distribué de manière équitable entre les cinq provinces de la région de Drâa-Tafilalet (Errachidia, Ouarzazate, Tinghir, Zagora et Midelt).

Ainsi, une enveloppe de 20 millions de Dh sera consacrée à l’appui du secteur de la santé à travers des ambulances et le matériel médical nécessaire, alors que 20 autres millions de Dh seront dédiés au soutien des entreprises.

De même, 15 millions de Dh seront alloués aux aides alimentaires au profit des familles démunies, tandis que 10 millions de Dh seront consacrés à l’appui des élèves démunis notamment en milieu rural à travers des tablettes, ainsi que des établissements d’enseignement par l’acquisition du mobiliser et matériel scolaire.

Le soutien du Conseil régional porte, en outre, sur l’achat de matériel pour les actions d’hygiène au profit des collectivités territoriales (voitures, pulvérisateurs et produits de désinfection) grâce à une enveloppe de 10 millions de Dh.

Dans le même sens, le Conseil compte allouer 10 millions de Dh au soutien des établissements d’assistance sociale (Entraide Nationale), une somme similaire au profit des coopératives et 5 millions de Dh en appui aux établissements pénitentiaires et à la réinsertion des détenus au niveau de la région.

Le communiqué fait savoir que ces aides seront remises aux autorités territoriales de la wilaya et des provinces de la région qui superviseront leur distribution au profit des institutions et services bénéficiaires, ainsi qu’aux familles ciblées.

La même source rappelle que cette initiative intervient après la contribution du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, aux côtés des autres conseils régionaux du Maroc, au Fonds spécial de gestion de lutte contre le Coronavirus.

Le Conseil a salué, par ailleurs, “la gestion efficace par le gouvernement de cette situation pandémique, ainsi que les différentes formes de solidarité nationales, populaires et institutionnelles, encadrées par la haute initiative royale portant sur la création d’un Fond spécial pour la gestion du Coronavirus”.

Il s’est félicité, en outre, des efforts déployés par l’ensemble des intervenants à travers le Royaume, notamment les cadres et employés du ministère de la Santé, les autorités territoriales, la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales (FAR), les Forces Auxiliaires, la Protection Civile, les professeurs, les élus locaux et la société civile.

Le Conseil a appelé les habitants de la région de Drâa-Tafilalet à faire preuve de davantage de discipline et à se conformer à l’état d’urgence sanitaire en vue de dépasser cette pandémie.