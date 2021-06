Le Conseil de la région Fès-Meknès tient une réunion de son bureau

jeudi, 10 juin, 2021 à 20:03

Fès – Le bureau du Conseil de la région Fès-Meknès a tenu, jeudi, une réunion consacrée à l’examen de la mise en œuvre du contrat-programme État-Région, du guide méthodologique de suivi des conventions y afférentes et du prêt de la Société Financière Internationale (SFI).

Un ensemble de points figuraient également à l’ordre du jour de cette réunion, présidée par Mohand Laenser, président du Conseil de la région.

Dans le cadre des préparatifs pour la prochaine session ordinaire du Conseil de la région, le bureau a ainsi passé en revue les points qui y seront débattus, lesquels portent sur des programmes et projets qui bénéficieront à toute la population de la région.

Ces programmes, souligne le Conseil, reflètent sa vision relative au renforcement des infrastructures et la promotion des secteurs à caractère économique, social, culturel et environnemental, en vue de contribuer à l’éclosion de nouvelles opportunités de développement, la promotion de l’attractivité territoriale, la création de postes d’emploi et la résorption des inégalités sociales et spatiales.

Dans le cadre de la consécration des règles de gouvernance relatives à la bonne gestion, M. Laenser a présenté un bilan global de l’action du Conseil régional durant le mandat 2015-2021, ainsi que celui des projets initiés au niveau des préfectures et provinces relevant de la région. Ce bilan détaille, de manière exhaustive et par des données précises et chiffrées sur les plans territorial et sectoriel, les programmes et projets lancés.

A travers ces projets, qui concernent ceux du contrat-programme entre l’État et la région (2020-2022), du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (2016-2021) et du programme de mise à niveau des infrastructures et des structures économiques et sociales (2015-2021), le Conseil tend à garantir l’efficacité, le rendement et l’efficience dans ses interventions.

Par ailleurs, les membres du bureau ont examiné un ensemble de demandes reçues du Wali de la région, des gouverneurs de préfecture et provinces, du directeur de l’agence régionale de mise en œuvre des projets (AREP) et de représentants des services de l’administration déconcentrée.