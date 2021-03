Le conseil de la région Guelmim-Oued Noun adopte une série de conventions couvrant plusieurs secteurs

lundi, 1 mars, 2021 à 17:27

Guelmim – Le conseil de la région Guelmim-Oued Noun a adopté lundi plusieurs conventions portant sur les domaines de l’enseignement, de l’environnement, de la culture, de l’économie, social et juridique.

Au cours de cette session, présidée par la présidente du conseil, Mbarka Bouaida et tenue en présence du wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, les conseillers régionaux ont décidé le transfert d’un montant d’un million de dhs programmés dans le budget de 2020, pour l’acquisition d’un terrain destiné à la construction du Centre social régional Mohammed VI pour personnes handicapées à Guelmim.

Le conseil a également approuvé une convention de partenariat pour la création de l’Ecole supérieure de technologie à Ouetaya (province de Tan-Tan), pour un investissement de 65 millions de dhs, dont la contribution du conseil s’élève à 20 millions de dhs.

Pour assurer la concrétisation de la stratégie de l’Initiative nationale pour le développement humain dans la région, le renforcement de la gouvernance ayant trait au développement durable et la transition vers une économie verte basée sur les activités économiques à forte valeur ajoutée, compétitives et respectant l’environnement, le conseil a adopté une convention de partenariat avec le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement.

Une autre convention avec la Ligue marocaine de protection de l’enfance, pour la gestion du complexe social éducatif Lalla Amina pour enfants en situation difficile, a été approuvée par le conseil qui a débloqué à cette fin un budget de 400.000 dhs, ainsi qu’une convention avec le Conseil national des droits de l’Homme pour promouvoir les droits de l’Homme dans la région.

Dans le domaine de la création des entreprises, le conseil a entériné une convention pour la mise en œuvre du programme de soutien à l’auto-entreprenariat, d’un montant de 8,6 millions de dhs.

Les membres du conseil ont en outre donné leur accord à une convention avec la direction régionale de la protection civile pour soutenir les efforts de cette institution visant à préserver la vie des personnes et les biens des individus et de la collectivité contre les menaces liées aux incendies, aux catastrophes naturelles et aux autres incidents, pour une valeur de 20 millions e dhs.

Les conseillers de la région ont validé à cette occasion une convention de partenariat pour la création d’un centre culturel dans la ville d’Assa, pour un budget de 21 millions de dhs, et une autre convention pour l’électrification du douar Oum Laaouitkate dans la province d’Assa-Zag, et reporté l’adoption de la convention avec l’Agence nationale du développement des zones oasiennes et de l’arganier.