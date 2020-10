Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun approuve son budget pour 2021

lundi, 5 octobre, 2020 à 21:31

Guelmim – Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, réuni lundi lors de la première séance de la session ordinaire d’octobre, a approuvé son budget pour l’exercice 2021, qui s’élève à plus de 406,36 millions de dirhams.

Quelque 92% de ce budget ont été programmés pour l’investissement, tandis que la part de la gestion ne dépasse pas les 8% au maximum, a précisé la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, lors de cette session à laquelle ont pris le wali de la région, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, et les gouverneurs des provinces de Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa-Zag.

L’objectif, a-t-elle ajouté, est “d’accélérer le cadence de réalisation des chantiers de développement et d’améliorer les conditions et le cadre de vie de la population de la région”.

Pour Mme Bouaida, l’élaboration du projet de budget a tenu en considération les ressources financières disponibles et l’évaluation des circonstances imposées par la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Elle a également souligné que la priorité a été donnée à l’accélération de la mise en oeuvre des projets faisant partie du contrat-programme de développement intégré de la région, qui a été signé devant SM le Roi Mohammed VI à Dakhla.

La présidente du conseil a relevé que d’importants efforts ont été déployés pour honorer les engagements de la Région vis-à-vis de ces projets, “dont la plupart sont à un stade avancé”.

Elle a fait remarquer que le Conseil aspire à réaliser un développement territorial global et intégré pour la région fondé sur des programmes et projets à fort impact et rayonnement régional.

Il s’agit, a-t-elle expliqué, de créer un dynamisme territorial qui renforce la compétitivité de la région au niveau national, selon une feuille de route et un programme de développement régional intégrant les principaux acteurs dans le but de contribuer efficacement à la concrétisation du projet de régionalisation avancée, considérée comme un choix stratégique pour le Royaume.

Les membres du Conseil ont approuvé au cours de cette session, qui a été marquée par le retrait du groupe Justice et Développement pour protester contre la non-tenue des commissions notamment celle des Finances, la programmation de l’excédent réel au titre de l’exercice 2019, ainsi que l’excédent estimé pour l’exercice 2020.

L’excédent réel de l’exercice 2019 s’élève à environ 65,34 millions de dirhams.

Quant à l’excédent estimé au titre 2020, il s’élève à 155.413 dirhams.

Le Conseil a également approuvé la convention relative au suivi de l’achèvement de la route régionale reliant Anamer et Aghouled sur 18 km dans la commune d’Anfag relevant de la province de Sidi Ifni.

S’inscrivant dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, l’accord a été signé avec la direction régionale de l’Equipement, des transports, de la logistique et de l’eau et la direction provinciale du même département à Sidi Ifni.

Cette séance s’est tenue dans le plein respect des mesures de précaution sanitaires visant la limitation de la propagation du Covid-19.

Après avoir exprimé sa pleine solidarité avec les victimes de cette épidémie et leurs familles, Mme Bouaida a salué les efforts des différents départements gouvernementaux pour la lutte contre cette épidémie.

La deuxième séance de cette session, qui sera consacrée à l’étude et à l’approbation des conventions de partenariat entre le conseil, les coopératives et les associations de la région, se tiendra le 19 octobre.