Le Conseil de la Région Marrakech-Safi consacre 23 MDH pour lutter contre le coronavirus

vendredi, 3 avril, 2020 à 16:25

Marrakech – Le Conseil de la Région Marrakech-Safi a annoncé avoir consacré 23 millions de DH pour faire face aux répercussions du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, le Conseil a alloué prés de 8 millions de DH pour l’achat de denrées alimentaires au profit des familles démunies et des catégories en situation de vulnérabilité, en plus de 8 millions de DH accordés par la Fondation qatarie de Bienfaisance Jassim et Hamad Bin Jassim pour venir en aide également aux personnes nécessiteuses.

Cette enveloppe budgétaire est destinée à apporter de l’aide à plus de 60.000 familles relevant des différentes provinces de la région, en vue de diminuer l’impact socio-économique de cette crise induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette instance élue avait procédé, en outre, à la distribution de produits de stérilisation ainsi que des matériels de protection au profit de la direction régionale de la santé et la Protection Civile, pour un montant global de 7 millions de DH et ce, dans le cadre de la contribution aux efforts de lutte contre le Covid-19.

Le Conseil s’est également inscrit dans l’élan de solidarité nationale en cette circonstance exceptionnelle que traverse le Maroc et ce, à travers sa contribution au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).