Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra: 20 MDH pour l’acquisition d’équipements de désinfection

mardi, 31 mars, 2020 à 12:28

Rabat – Le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra a alloué une enveloppe budgétaire de 20 MDH pour l’acquisition d’équipements de désinfection.

Ce montant est mobilisé, en coordination avec le wali de la région, pour acquérir des produits et matériel de désinfection, dans le cadre de l’engagement du conseil de la région dans les efforts déployés par le Royaume pour endiguer la pandémie du Covid-19, a indiqué le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué.

Dans ce contexte, les dispositions administratives et financières nécessaires seront engagées pour l’acquisition et la distribution de ces produits et matériel en coordination avec les services de la wilaya dans chacune des préfectures et provinces relevant de la région.