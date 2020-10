Le conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra tient sa session d’octobre

lundi, 5 octobre, 2020 à 14:22

L’interdiction a été levée sur le ramassage et la commercialisation du vernis collecté au niveau des zones conchylicoles classées Oued Negro-M’diq et Cabo Negro-Martil relevant de la circonscription maritime de Tétouan-Chefchaouen et ce, à la lumière des résultats d’analyses effectuées par l’Institut national de recherche halieutique (INRH).