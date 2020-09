Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima approuve une convention cadre relative à un projet intégré de développement

lundi, 7 septembre, 2020 à 16:29

Tanger – Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, lundi, une convention cadre d’une durée de trois ans (2021-2023) relative au projet intégré de développement des préfectures et provinces de la région.

Approuvée à l’unanimité lors des travaux de la session extraordinaire de septembre, tenue en présence de la présidente du Conseil de la région, Fatima El Hassani et le Wali de la région, Mohamed Mhidia, cette convention cadre vise à renforcer les infrastructures et les services de base au niveau des préfectures et provinces de la région, notamment en milieu rural.