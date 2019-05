Le Conseil supérieur de l’éducation plaide pour la valorisation des rôles des associations des parents et tuteurs d’élèves

Rabat – Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a plaidé, dans un projet de rapport présenté jeudi à Rabat, pour la valorisation des rôles des associations des parents et tuteurs d’élèves et la promotion de leur statut en tant que partenaires essentiels de l’école de l’équité, de la qualité et de la promotion.