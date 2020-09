Conseil supérieur des Oulémas: colloque virtuel jeudi sur “Al Hijra Nabawiya: dimensions et significations”

mercredi, 2 septembre, 2020 à 17:41

Rabat – Le Conseil supérieur des Oulémas organise, ce jeudi, un colloque scientifique virtuel sur le thème “Al Hijra Nabawiya: dimensions et significations”, et ce à l’occasion de la nouvelle année de l’Hégire 1442, qui coïncide avec le 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Dans un communiqué, le Conseil indique que ce colloque sera axé sur “les valeurs morales d’orientation dans l’événement de la Hijra” et “l’événement de la Hijra et l’épopée de la mobilisation nationale”.

Il abordera aussi les “significations et les enseignements” tirés de cet événement béni.