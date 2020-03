Le Conseil supérieur des Oulémas contribue au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus

jeudi, 19 mars, 2020 à 21:26

Rabat- Le Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas a décidé jeudi de faire don d’un mois de salaire au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, créé sur Hautes instructions royales, tandis que les membres du Conseil et ceux des conseils locaux des Oulémas vont contribuer avec leur indemnités mensuelles.

Dans un communiqué, le Secrétariat général du Conseil indique que cette contribution vise à incarner le sens du Hadith du Prophète “Les croyants dans l’amour, l’affection et la miséricorde qu’ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu’un membre est affecté c’est l’ensemble du corps qui ressent la douleur et s’enfièvre”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale que connait notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour lutter contre les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus, ajoute-t-on de même source.

Le secrétaire général et les membres du Conseil supérieur des Oulémas, ainsi que les membres des Conseils locaux des Oulémas ont appelé le peuple marocain à “faire preuve davantage de mobilisation et à respecter toutes les mesures sanitaires préventives, et d’implorer Allah de protéger ce pays contre toutes les maladies et calamités, et de préserver Amir Al-Mouminine et de L’entourer de sa protection”, conclut le communiqué.