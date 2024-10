Le Conseil de la ville de Casablanca adopte le projet de budget 2025

mardi, 22 octobre, 2024 à 22:48

Casablanca – Le Conseil de la Commune de Casablanca a approuvé à la majorité, mardi en deuxième séance de sa session ordinaire du mois d’octobre, le projet de budget au titre de l’année financière 2025.

Présidée par Nabila Rmili, présidente du Conseil de la ville de Casablanca, cette session a été consacrée à l’examen de 55 points à l’ordre du jour dont 37 ont été approuvés et 18 reportés. Parmi les points adoptés, on cite notamment l’annulation des crédits prévus dans le budget d’équipement pour l’année 2024 ainsi que la programmation de crédits dans le cadre du budget d’équipement au titre de la même année.

Il s’agit aussi de l’approbation d’une convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, le Conseil de la Commune de Casablanca et la société de développement local (SDL) Casa Aménagement, en vue de créer un centre international pour les jeux électroniques (gaming).

A été adoptée également une convention entre la Wilaya de la région, la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, le Conseil préfectoral de Casablanca, le Conseil de la Commune de Casablanca et la Société Casablanca Iskane et Equipement, portant sur la création d’un marché de commercialisation des produits issus de l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil a également adopté un projet de convention portant création d’un groupement des collectivités territoriales Casablanca-Settat pour la commercialisation des produits agroalimentaires, outre un projet de convention de partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour les Sciences de la Santé et le Conseil de la ville de Casablanca et ce, en vue de contribuer à l’amélioration du niveau des sciences et des pratiques dans le domaine de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, le Secrétaire du Conseil de la ville de Casablanca et son porte-parole, Abdessadeq Mourchid a indiqué que cette session revêt une spécificité toute particulière en considération des dispositions du règlement intérieur qui exige d’inscrire des points concernant le budget à l’ordre du jour, relevant que les recettes représentent le principal fait marquant de ce budget étant donné qu’un ‘’grand effort’’ a été consenti en vue de l’augmenter puisqu’il ne dépassait pas en 2003 les 3,2 milliards de dirhams contre plus de 4 milliards de dirhams, valeur d’aujourd’hui.

Un résultat obtenu grâce à la mutualisation des efforts de l’ensemble des intervenants, a-t-il souligné, avant d’ajouter que le Conseil de la ville ambitionne de franchir la barre des 5 milliards de dirhams en budget.

Concernant les engagements financiers de la ville, il a fait état d’’’indicateurs positifs’’, étant donné que le Conseil a honoré l’ensemble de ses engagements concernant les conventions conclues, la dette ou encore les conventions signées avec les SDL.