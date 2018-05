Conservation de la diversité biologique: L’expérience marocaine mise en relief à Rome

jeudi, 31 mai, 2018 à 21:28

Rabat – Le Haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim Lhafi, a mis en relief, au siège de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (FAO) à Rome, la riche expérience du Maroc en matière de conservation de la diversité biologique.