Le Consulat du Maroc à Francfort à la rencontre des juifs d’origine marocaine

mardi, 28 février, 2023 à 14:16

Berlin- Une rencontre de communication avec la communauté juive d’origine marocaine a été organisée, vendredi dernier, dans le cadre de la mise en œuvre des Directives Royales relatives à la mobilisation des juifs marocains vivant à l’étranger et à la promotion de leur participation active à la vie politique et sociale.

Cette rencontre a concerné des compétences et des cadres juifs qui ont grandi au Maroc ou qui ont un parent marocain. Parmi eux, figurait le rabbin Julien Soussan, l’une des figures religieuses éminentes au sein de la communauté juive en Allemagne, indique le Consulat général du Maroc à Francfort dans un communiqué.

A cette occasion, la consule générale du Royaume à Francfort, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a passé en revue l’histoire des juifs au Maroc, qui remonte à la période préchrétienne, soulignant comment les Sultans et Rois Alaouites ont œuvré pour assurer la protection des juifs marocains en toutes circonstances.

Dans ce contexte, elle a mis l’accent sur la position ferme de feu SM le Roi Mohammed V contre la politique antisémite du régime de Vichy en 1941, empêchant la déportation de milliers de juifs marocains vers des camps d’extermination en Europe pendant la Seconde guerre mondiale.

Mme El Koulali a mis en lumière les réalisations accomplies dans ce domaine par le Royaume, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Soucieux de préserver la composante hébraïque de l’identité nationale et du patrimoine juif marocain.

Sous le leadership visionnaire de SM le Roi, le Maroc a adopté une nouvelle constitution en 2011 qui reconnaît la composante hébraïque comme un affluent de l’identité marocaine, a poursuivi la consule générale, qui a mis l’accent sur les initiatives royales portant sur la préservation des traits de l’héritage juif dans les domaines de l’éducation et de la culture.

De son côté, le rabbin Julian Soussan, qui est le fils de Benjamin David Soussan, un rabbin marocain séfarade né à Fès et membre fondateur de la Conférence rabbinique (ORD), a salué l’initiative prise par le consulat de rassembler les juifs d’origine marocaine, exprimant sa fierté d’appartenir au Maroc.

Aujourd’hui, de nombreux juifs d’origine marocaine partent chaque année au Maroc de partout dans le monde pour célébrer la “Hiloula” et les liens de parenté avec la terre de leurs ancêtres, ce qui reflète l’attachement des juifs marocains à leur patrie, identité, culture et civilisation, a-t-il relevé.

Le rabbin Julian Soussan a appelé à la nécessité de célébrer les coutumes et les traditions partagées par les juifs et les musulmans marocains, que les juifs marocains préservent encore à ce jour, représentées principalement dans le dialecte marocain, la cuisine, la mode et la musique.

Pour sa part, Alon Meyer, président de la Fédération sportive Maccabi en Allemagne, a souligné l’importance de mettre en réseau la communauté juive d’origine marocaine à Francfort pour réaliser de futurs projets communs visant à identifier et rechercher ses racines et son patrimoine culturel au Maroc.

De son côté, Gilad Ben-Nun, enseignant-chercheur en études européennes et internationales à l’université allemande de Leipzig, a estimé que “la reconnaissance par un pays arabe et musulman, comme le Maroc, dans sa nouvelle constitution, de la composante hébraïque comme élément important de l’identité nationale est hautement symbolique”, exprimant son espoir que la relation spéciale entre musulmans et juifs au Maroc ne change pas.