Consulat du Maroc à Istanbul: les listes des bénéficiaires de l’opération de rapatriement établies selon des critères précis et transparents

vendredi, 26 juin, 2020 à 16:49

Istanbul – Le consulat du Maroc à Istanbul a affirmé vendredi que les listes des bénéficiaires de l’opération de rapatriement vers le Royaume sont établies selon des critères précis, stricts et transparents.

Suite à la diffusion de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux montrant un groupe de Marocains bloqués en Turquie qui se sont rendus à l’aéroport international d’Istanbul pour demander leur rapatriement au Maroc, le consulat précise dans une mise au point que les normes établies donnent la priorité aux personnes à besoins spécifiques, aux personnes âgées, aux malades, aux femmes enceintes et aux femmes accompagnées de bébé ou enfants mineurs.

Le consulat a indiqué qu’un groupe de Marocains bloqués en Turquie se sont rendus à l’aéroport bien qu’ils n’ont pas été appelés à bénéficier des vols spéciaux organisés par les autorités marocaines pour le retour vers le pays et ce « dans le but de faire pression sur les services consulaires et d’entraver leurs efforts pour accompagner les citoyens bloqués”.

Depuis les premiers jours de fermeture des frontières et la suspension des vols, le consulat veille à assurer les services nécessaires aux Marocains bloqués en Turquie en les traitant sur un même pied d’égalité et dans le respect total des critères fixés pour l’établissement des listes des bénéficiaires de l’opération de rapatriement, appelant les personnes concernées à faire preuve d’esprit de responsabilité et de discipline pour contribuer à faciliter l’organisation du retour au Maroc.

Le consulat a rappelé qu’il prend en charge les frais d’hébergement et d’alimentation de trois mille citoyens marocains.