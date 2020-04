Le Consulat du Maroc à Naples annonce l’ouverture d’un Carré musulman dans la région de Campanie

jeudi, 16 avril, 2020 à 8:45

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé la mise en place, sur une période de 2 ans, d’une ligne de refinancement des nouveaux crédits décaissés en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et n’ayant pas bénéficié d’un refinancement auprès de la banque centrale dans le cadre du programme intégré d’appui et de financement des entreprises.