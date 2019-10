La Consule Honoraire d’Espagne à Marrakech, Mme Khadija El Gabsi, décorée de la Croix de l’Ordre de Isabel La Católica du Royaume d’Espagne

samedi, 19 octobre, 2019 à 11:21

Marrakech – La Consule Honoraire d’Espagne à Marrakech, Mme Khadija El Gabsi, a été décorée, vendredi soir dans la cité ocre, de la Croix de l’Ordre de Isabel La Católica du Royaume d’Espagne, en reconnaissance de son engagement en faveur du renforcement des relations maroco-espagnoles et de la coopération diplomatique, culturelle et touristique entre les deux pays.

Cette décoration a été remise à Mme El Gabsi par l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, au nom du Roi d’Espagne Felipe VI, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, du président de la région Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine et du président du conseil communal de Marrakech, Larbi Belcaïd, ainsi que d’éminentes personnalités du monde de la politique, des affaires, de la diplomatie, de l’art et des médias.

S’exprimant à cette occasion, M. Díez-Hochleitner a souligné que Mme Khadija El Gabsi n’est pas une nouvelle venue dans le monde des relations maroco-espagnoles, puisqu’elle a vécu 20 ans en Espagne où elle a travaillé avec acharnement et dévouement au service du renfoncement des relations entre les deux pays.

“De retour au Maroc, elle a voulu continuer ce travail d’appui au développement des relations bilatérales, en acceptant la charge de devenir Consule honoraire d’Espagne à Marrakech”, a-t-il indiqué.

Selon l’ambassadeur, Mme El Gabsi mérite cette reconnaissance non pas uniquement parce qu’elle travaille avec un dévouement exceptionnel mais parce qu’elle a démontré un esprit de service sans pareil, notant que cette décoration a suscité l’unanimité et l’enthousiasme chez l’ensemble des amis et admirateurs de Mme El Gabsi.

A part ses qualités humaines et son abnégation, Mme El Gabsi a fait preuve d’une intelligence très particulière et efficace, à travers ses multiples contributions significatives à plusieurs événements, notamment la COP 22, le jumelage entre Séville et Marrakech…, a poursuivi M. Díez-Hochleitner.

Cette décoration est, donc, l’occasion de mettre en exergue les valeurs d’une grande personnalité, à savoir Mme Khadija El Gabsi, qui a servi de pont entre le Maroc et l’Espagne et contribué largement à leur rapprochement, a souligné le diplomate espagnol.

“Je suis doublement honorée de recevoir cette prestigieuse distinction qui me touche autant qu’elle m’oblige. D’abord honorée parce qu’elle est attribuée par le Royaume d’Espagne, un pays qui m’a accueilli pendant plusieurs années. Il y a 5 ans, le Royaume d’Espagne m’a fait l’honneur de me nommer Consule honoraire, une fonction que j’ai accepté avec une grande joie”, s’est réjouie, de son côté, Mme Khadija El Gabsi.

“Honorée, aussi, de recevoir cette distinction à Marrakech, ma ville natale que j’aime tant. Cette distinction est une invitation à m’engager davantage dans le développement des relations entre le Maroc et l’Espagne”, a-t-elle précisé.

Mme. El Gabsi a été décorée en reconnaissance du travail intense qu’elle accomplit comme Consule Honoraire à Marrakech, en soutenant les travaux du Consulat Général d’Espagne à Casablanca dont elle dépend, face à l’augmentation très importante des activités officielles avec la participation des délégations espagnoles, et qui se sont tenues au cours des trois dernières années dans cette ville, ainsi que des visites très fréquentes de délégations espagnoles et d’anciens hauts fonctionnaires dont elle s’occupe avec un dévouement admirable, étant une personne bien connue dans l’ensemble de l’administration espagnole pour ses qualités professionnelles et sa disponibilité permanente.

Mme. El Gabsi a également contribué de manière particulièrement méritoire à soutenir les dernières années de la vie de l’écrivain espagnol Juan Goytisolo, dont elle était une proche collaboratrice, et à programmer à Marrakech avec l’Institut Cervantes diverses activités culturelles, gastronomiques et d’arts plastiques en particulier.

Dans le domaine strictement consulaire, face à la hausse du nombre de touristes espagnols à Marrakech, ces deux dernières années, elle a appuyé avec un dévouement louable toutes les personnes qui ont eu besoin de son soutien.

En plus, Mme El Gabsi agit avec une grande efficacité pour soutenir les différents bureaux (services) de l’Ambassade d’Espagne à Rabat pour toutes les activités, intérêts ou actions qu’ils sont chargés de développer dans la région de Marrakech-Safi.

Enfin, il convient de souligner l’expérience et la pertinence extraordinaires que Mme El Gabsi possède en matière de tourisme au Maroc, mais aussi en Espagne, en raison des hautes responsabilités qu’elle a assumées tout au long de sa carrière.