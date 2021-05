Le contrôle des déplacements de et vers Fès n’a subi aucun changement (Comité régional de veille)

lundi, 10 mai, 2021 à 23:35

Fès – Suite aux informations relayées sur d’éventuelles restrictions des déplacements de et vers la ville de Fès durant la période du 11 au 16 mai, le Comité régional de veille et de suivi de la Wilaya de la région de Fès-Meknès a assuré qu’il s’agit de simples propositions qui faisaient l’objet d’examen, par le comité compétent, entre autres recommandations et mesures.

Le Comité affirme que rien n’a été définitivement tranché quant aux mesures préventives à prendre pour faire face à la pandémie du Coronavirus dans la région de Fès-Meknès.

Les opérations de contrôle de et vers la ville de Fès, souligne-t-il, n’ont subi aucun changement et demeurent conformes aux dispositions actuellement en vigueur, et ce jusqu’à nouvel ordre.