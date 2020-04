Contrôle des prix: Les autorités de Laâyoune serrent la vis

lundi, 6 avril, 2020 à 22:37

Laâyoune – Les autorités de la province de Laâyoune se montrent de plus en plus fermes en multipliant les opérations de suivi de l’approvisionnement des marchés, de contrôle des prix et de lutte contre la fraude, les spéculations et le monopole, dans le cadre de l’application de l’état d’urgence sanitaire.

Un comité provincial mixte patrouille depuis quelques semaines dans les souks, les supermarchés, les boucheries, les boulangeries et les commerces de gros et les épiceries pour s’assurer de l’approvisionnement du marché local en différents produits de base et de large consommation, dans la foulée des mesures prises par les pouvoirs publics afin de limiter les effets socio-économiques de la propagation du coronavirus (Covid-19).

“L’offre dépasse de loin la demande sur le marché local, sachant que le stock des légumes et des fruits ainsi que des produits de première nécessité et les plus consommables à Laâyoune pourrait couvrir les besoins de la population durant plusieurs mois”, a assuré à la MAP Fouad Zrik, chargé de la gestion du service de contrôle des prix à la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Malgré la forte affluence des citoyens aux marchés et aux points de vente, il y a une stabilité des prix et une abondance des produits de première nécessité, a-t-il souligné.

Le comité provincial mixte veille aussi à barrer la voie à toute pratique commerciale illégale et à garantir la transparence des transactions afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens en cette conjoncture délicate que traversent le Maroc et le reste du monde.

Et si la pédagogie et la sensibilisation étaient de mise au début, les autorités pratiquent désormais “la tolérance zéro” à l’encontre des contrevenants. “Durant la période allant du 16 mars au 06 avril, 24 infractions ont été enregistrées dans les points de vente en gros et au détail et des entrepôts de stockage à Laâyoune”, a précisé M. Zrik.

Il s’agit notamment de hausses illicites de prix réglementés, de défaut d’affichage des prix, de non présentation de factures, de stockage clandestin ou parfois de non-respect des normes de qualité et d’hygiène, a-t-il expliqué.

“Généralement, on peut parler d’un respect strict par les commerçants des mesures prises et des directives émises par les autorités locales, comme en témoignent la stabilité des prix et l’abondance des denrées alimentaires”, a fait remarquer le responsable.

Il a noté que le comité provincial mixte suit quotidiennement l’évolution de l’approvisionnement des marchés et des prix pour s’assurer de l’application stricte des mesures réglementaires nécessaires et sanctionner toutes formes de fraudes ou de spéculation sur les prix.

Pour faciliter la mission des membres de ce comité et assurer le respect des normes d’hygiène et de sécurité, un nouveau marché pilote situé à l’avenue Al Hizam a ouvert ses portes la semaine dernière afin d’héberger les marchands ambulants de Rheiba, le plus grand marché populaire de Laâyoune.

Les marchands de fruits et légumes, de poissons et d’autres produits, ont été transférés vers ces locaux modernes qui offrent plus d’espaces aux commerçants pour exposer leurs produits ainsi que de meilleures conditions de salubrité.

D’après les responsables de la commune de Laâyoune, d’autres marchés populaires pouvant constituer une menace pour la santé des habitants et la beauté de la ville, seront également concernés par cette opération d’évacuation.