Convention entre le ministère de l’Energie et BAM

jeudi, 19 septembre, 2019 à 22:38

Rabat- Une convention cadre de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Energie, des mines et du développement durable (MEMDD) et Barid Al Maghrib (BAM), ayant pour objectif de fixer les axes et les règles générales de collaboration entre les deux parties, dans le cadre de l’utilisation des prestations de la poste digitale.