Convention de partenariat entre La CCISCS et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture e Tripoli

jeudi, 24 mars, 2022 à 19:31

Casablanca – La Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la Région de Casablanca-Settat (CCISCS et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Tripoli ont signé, jeudi, une convention de partenariat pour renforcer les liens économique entre les deux parties.