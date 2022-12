Coopération judiciaire: M. Abdennabaoui s’entretient avec le Procureur général du Kenya

jeudi, 15 décembre, 2022 à 18:32

Rabat – Le partage des expériences et le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Kenya dans le domaine judiciaire a été au centre des entretiens, jeudi à Rabat, entre le premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, et le Procureur général du Kenya, Noordin Mohamed Haji.