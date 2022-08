La coopérative des boulangères d’Irden: l’INDH aux petits soins des femmes des zones montagneuses

vendredi, 26 août, 2022 à 15:57

Khénifra – La coopérative “les boulangères d’Irden” (blé en langue amazighe) est un exemple éloquent de la contribution précieuse de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en vue de favoriser l’autonomisation des femmes des zones montagneuses et rurales de la province de Khénifra.

La coopérative des boulangères d’Irden représente une expérience pionnière en matière d’autonomisation économique des femmes des zones montagneuses de la province de Khénifra ayant contribué à l’amélioration des revenus d’une dizaine de femmes de la montagne en vue de leur assurer une vie décente et leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles.

Ce projet, mis en oeuvre dans cadre du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” de la troisième phase de l’INDH notamment, son volet afférent au soutien à l’économie sociale et solidaire, apporte une contribution précieuse à la femme rurale en lui permettant d’améliorer ses conditions socio-économiques et par ricochet le renforcement de la résilience de l’économie locale des zones difficiles d’accès.

Ce Projet dont le montant global s’élève à 280 mille DH, dont 168 mille la quote part de l’INDH et 112 mille de la coopérative comprenant 8 femmes boulangères spécialisées dans la production de pain et ses dérivés de haute qualité.

A travers ce financement de l’INDH, les huit femmes ont pu financer leur atelier à travers l’acquisition du matériel requis et se doter d’un pétrin de boulangerie, d’un four dernier cri, d’un batteur mélangeur, d’un présentoir et d’autres outils de qualité pour parfaire leur pain.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Khadija Moussaoui, membre de la coopérative “Les boulangères de l’Irden”, s’est attardée sur le rôle important incarné par l’INDH dans l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes issues de milieux sociaux défavorisés, à l’instar de cet atelier spécialisé dans la production du pain et de ses dérivés.

Mme Moussaoui a rappelé que l’INDH a apporté un nouveau souffle aux femmes en leur fournissant des conditions de travail propices et en leur permettant d’envisager l’avenir avec beaucoup de détermination et d’optimisme, ajoutant que le travail effectué par ces femmes au sein de la coopérative leur a permis de générer un revenu décent et d’être autonomes financièrement.

L’INDH a enregistré un bilan prometteur au niveau de la province de Khénifra, et qui s’est concrétisé par l’insertion de 267 jeunes hommes et femmes sur le marché du travail, la création de 232 entreprises afin de soutenir les initiatives entrepreneuriales, l’accueil de plus de 120 coopératives au sein des plateformes de jeunes ainsi que l’accompagnement de 30 coopératives pour élaborer leurs projets dans le cadre du soutien à l’économie sociale et solidaire.