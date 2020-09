Coronavirus: 1.555 nouveaux cas confirmés et 1.446 guérisons en 24H (ministère)

samedi, 5 septembre, 2020 à 16:54

Joyau naturel et site paradisiaque des plus prisés par les mordus de la nature et ceux en quête de quiétude et de villégiature, la vallée de l’Ourika et les zones avoisinantes ont vécu une saison estivale exceptionnelle (maigre), en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) ayant, tout au moins, permis à la nature de reprendre ses droits et de se protéger, pour quelque temps, contre les agressions et les comportements irréfléchis de l’Homme.