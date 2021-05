Coronavirus: 112 nouveaux cas et 280 guérisons en 24H

samedi, 15 mai, 2021 à 16:05

L’Agence MCA-Morocco et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont lancé, récemment, un programme de formation sur l’éducation financière au profit des agriculteurs et agricultrices des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz concernées par l’opération de melkisation.