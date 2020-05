Coronavirus : 14 cas confirmés et 20 rémissions à Fès-Meknès

mardi, 5 mai, 2020 à 18:29

Fès – Quatorze nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid19) ont été confirmés dans la région Fès-Meknès au cours des dernières 24 heures.

Ce chiffre porte à 676 le nombre total des contaminations dans la région, selon le bilan communiqué, mardi à 17H, par la direction régionale de la santé de Fès-Meknès.

Les nouveaux cas enregistrés ont été recensés à Fès (12) ,Taza (1) et Taounate (1).

La répartition des cas de contamination fait ressortir la prédominance de la ville de Fès avec 68pc des cas (457), suivie de Meknès (115 cas/17pc), Taza (55 cas/8 pc), Ifrane (20 cas/3pc), Sefrou (14 cas/2pc), Taounate (8 cas/1pc) et des provinces de Moulay Yaacoub et El Hajeb avec respectivement 0,75 pc (5 cas) et 0,25pc (2 cas). La province de Boulemane n’a enregistré, elle, aucun cas jusqu’à présent.

Le nombre des personnes déclarées guéries dans la région de Fès-Meknès a atteint 307 cas, avec 20 nouvelles rémissions, tandis que celui des décès s’élève à 26.

Au niveau national, un total de 166 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, portant à 5.219 le nombre total des cas de contamination, selon le ministère de la santé.