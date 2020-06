Coronavirus : 14 nouveaux cas confirmés à El Hajeb

jeudi, 4 juin, 2020 à 19:39

Fès – Quatorze nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid19) ont été confirmés au cours des dernières 24 heures dans la province d’El Hajeb, qui relève de la région Fès-Meknès.

Ce chiffre porte à 1.017 le nombre total des contaminations dans la région, selon le bilan communiqué, jeudi à 18H, par la direction régionale de la santé à Fès-Meknès.

Hormis El Hajeb, aucun nouveau cas d’infection n’a été recensé dans les autres préfectures et provinces de la région.

Pour ce qui est des guérisons, deux nouvelles rémissions ont été enregistrées à Fès, portant le nombre total des personnes rétablies à 960. Le taux de rémission s’élève ainsi à 94,4 pc.

A ce jour, trente personnes sont encore sous traitement, réparties sur Fès (7), El Hajeb (20), Taounate (2) et Moulay Yaacoub (1). La préfecture de Meknès et les provinces de Sefrou, Taza, Ifrane et Boulemane ont été déclarées sans Covid19.

Concernant le nombre de décès dans la région, il a atteint 27 cas.

La répartition de la situation épidémiologique au niveau de la région révèle que 35pc des cas infectés sont de sexe féminin et 65pc masculin.

Au niveau national, un total de 81 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, portant à 8.003 le nombre total des cas de contamination dans le Royaume, selon le ministère de la santé.